Вольник Ризабек Айтмухан начал чемпионат мира в Албании с яркой победы

Ризабек Айтмухан, первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана, вышел в четвертьфинал соревнований в Тиране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В своём первом поединке на чемпионате мира (до 23 лет) казахстанец победил Каллума Уильяма Нока из Канады.

Теперь в четвертьфинале Ризабек сразится с Тароном Сахиняном из Польши или Владиславом Козловым в весе до 97 кг.