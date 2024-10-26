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Вольник Ризабек Айтмухан начал чемпионат мира в Албании с яркой победы

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НОК РК Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: НОК РК

Ризабек Айтмухан, первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана, вышел в четвертьфинал соревнований в Тиране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В своём первом  поединке на чемпионате мира (до 23 лет) казахстанец победил Каллума Уильяма Нока из Канады.

Теперь в четвертьфинале Ризабек сразится с Тароном Сахиняном из Польши или Владиславом Козловым в весе до 97 кг.

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