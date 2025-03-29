Вольник Рахат Калжан завоевал бронзу" на чемпионате Азии в Иордании
Он одолел Хусейна Альбехадилальборса из Ирака.
Сегодня, 20:16
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Сегодня, 20:16Сегодня, 20:16
193Фото: НОК РК
Казахстанский вольник Рахат Калжан занял третье место на чемпионате Азии по борьбе, который проходит в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В поединке за бронзовую медаль он одержал победу в весе до 57 кг над Хусейном Альбехадилальборсом из Ирака со счетом 8:6.
Сегодня в финале турнира выступит еще один казахстанский борец – Ризабек Айтмухан (до 97 кг), а за "бронзу" поборются Начын Куулар (до 70 кг) и Даулет Ергеш (до 79 кг).
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