Вольник Рахат Калжан проиграл в схватке за олимпийскую квоту
Вчера, 22:44
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Вчера, 22:44Вчера, 22:44
223Фото: olympic.kz
Рахат Калжан потерпел поражение в полуфинале мирового отборочного турнира по вольной борьбе в Стамбуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На кону схватки стояла олимпийская квота в весовой категории до 57 килограммов.
Калжан проиграл американцу Спенсеру Ли. Встреча продлилась меньше минуты. Соперник победил за явным техническим превосходством.
Отметим, что победители полуфиналов на данном отборе получают олимпийские путёвки. Еще одну квоту разыграют между собой обладатели третьих мест. Это означает, что у Калжана еще есть шанс отобраться на ОИ.
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