  • 30 Марта, 16:16
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Вольник Нуркожа Кайпанов пробился в финал ЧА в Иордании

В полуфинале он одержал зрелищную победу над иранцем Мохаммадом Резой Шакери.

Сегодня, 15:54
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 15:54
Сегодня, 15:54
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Фото: НОК РК

Казахстанский борец-вольник Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата Азии, который проходит в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В полуфинале он одержал зрелищную победу над иранцем Мохаммадом Резой Шакери и теперь поборется за золото в весовой категории до 74 кг.

Финальная схватка начнется сегодня, 30 марта в 20:00 по времени Астаны. 

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