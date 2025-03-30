Казахстанский борец-вольник Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата Азии, который проходит в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В полуфинале он одержал зрелищную победу над иранцем Мохаммадом Резой Шакери и теперь поборется за золото в весовой категории до 74 кг.

Финальная схватка начнется сегодня, 30 марта в 20:00 по времени Астаны.