Вольник Нуркожа Кайпанов пробился в финал ЧА в Иордании
В полуфинале он одержал зрелищную победу над иранцем Мохаммадом Резой Шакери.
Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54Сегодня, 15:54
40Фото: НОК РК
Казахстанский борец-вольник Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата Азии, который проходит в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В полуфинале он одержал зрелищную победу над иранцем Мохаммадом Резой Шакери и теперь поборется за золото в весовой категории до 74 кг.
Финальная схватка начнется сегодня, 30 марта в 20:00 по времени Астаны.
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