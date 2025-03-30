  • 30 Марта, 22:22
  • BAIGENEWS

Вольник Нуркожа Кайпанов принёс Казахстану золото ЧА в Иордании

Он оказался сильнее соперника из Кыргызстана.

Сегодня, 21:23
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 21:23
Сегодня, 21:23
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Фото: НОК РК

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В решающей схватке весовой категории до 74 килограммов Кайпанов оказался сильнее кыргызстанца Орозбека Токтомамбетова. 

Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу нашего борца. 

Отметим, что в прошлом году Нуркожа Кайпанов выиграл чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях, став лучшим в дивизионе до 70 килограммов.

Днем ранее Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стал на чемпионате Азии вторым, а Рахат Калжан (до 57 килограммов) отметился "бронзой". 

Видео: Sport + Qazaqstan

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