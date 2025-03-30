Вольник Нуркожа Кайпанов принёс Казахстану золото ЧА в Иордании
Он оказался сильнее соперника из Кыргызстана.
Сегодня, 21:23
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Сегодня, 21:23Сегодня, 21:23
128Фото: НОК РК
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В решающей схватке весовой категории до 74 килограммов Кайпанов оказался сильнее кыргызстанца Орозбека Токтомамбетова.
Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу нашего борца.
Отметим, что в прошлом году Нуркожа Кайпанов выиграл чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях, став лучшим в дивизионе до 70 килограммов.
Днем ранее Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стал на чемпионате Азии вторым, а Рахат Калжан (до 57 килограммов) отметился "бронзой".
Видео: Sport + Qazaqstan
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