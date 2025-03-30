Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов одержал победу в финале чемпионата Азии в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В решающей схватке весовой категории до 74 килограммов Кайпанов оказался сильнее кыргызстанца Орозбека Токтомамбетова.

Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу нашего борца.

Отметим, что в прошлом году Нуркожа Кайпанов выиграл чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях, став лучшим в дивизионе до 70 килограммов.

Днем ранее Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стал на чемпионате Азии вторым, а Рахат Калжан (до 57 килограммов) отметился "бронзой".