Вольник Мыктыбек Укиметулы поборется за "бронзу" чемпионата мира в Испании

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Мыктыбек Укиметулы поборется за бронзовую медаль чемпионата мира U20 в в испанском Понтеведре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Борец дошел до 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов, где уступил Льву Павлову из России.

Его обидчик в свою очередь пробился в финал, что позволило казахстанцу побороться за третье место. В утешительном раунде Укиметулы выиграл у бразильца Кайо Дуарте Арона - 7-2.

Таким образом, он квалифицировался в схватку за третье место. Соперником станет Лука Гвинджилия из Грузии.

Отметим, что в финале категории до 97 килограммов выступит Ризабек Айтмухан.