Вольник Мыктыбек Укиметулы поборется за "бронзу" чемпионата мира в Испании
Сегодня, 15:14
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Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
104Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Мыктыбек Укиметулы поборется за бронзовую медаль чемпионата мира U20 в в испанском Понтеведре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Борец дошел до 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов, где уступил Льву Павлову из России.
Его обидчик в свою очередь пробился в финал, что позволило казахстанцу побороться за третье место. В утешительном раунде Укиметулы выиграл у бразильца Кайо Дуарте Арона - 7-2.
Таким образом, он квалифицировался в схватку за третье место. Соперником станет Лука Гвинджилия из Грузии.
Отметим, что в финале категории до 97 килограммов выступит Ризабек Айтмухан.
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