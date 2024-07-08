Вольник Мейрамбек Картбай квалифицировался на Олимпийские игры-2024

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Мейрамбек Картбай квалифицировался на Олимпийские игры-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Это стало возможным по итогам процесса перераспределения квот после отказа борцов из России выступать на предстоящих Играх. В итоге Картбай получил путевку в весовой категории до 57 килограммов.

Казахстанец на прошлогоднем чемпионате мира в Белграде остановился в шаге от завоевания квоты. Сначала он уступил в схватке за третье место Арсену Арутюняну (Армения), а затем потерпел поражение в противостояние за право выступить на ОИ россиянину Зауру Угуеву, который принимал участие на ЧМ в статусе нейтрального атлета.

В итоге после отказа российских борцов данная квота осталась вакантной. И в Объединенном мире борьбы приняли решение отдать ее Картбаю.

Таким образом, в Париже на ОИ выступят четыре вольника из Казахстана: Мейрамбек Картбай (до 57 кг), Азамат Даулетбеков (до 86 кг), Алишер Ергали (до 97 кг) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг).