Вольник Бакдаулет Акимжан завоевал "бронзу" чемпионата мира
Сегодня, 21:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:42Сегодня, 21:42
124Фото: olympic.kz
Казахстанский вольник Бакдаулет Акимжан, выступающий в весе до 65 кг, стал бронзовым призёром чемпионата мира по видам борьбы среди молодёжи до 17 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В поединке за бронзовую награду он одержал победу над грузинским борцом Рати Ревазашвили.
Напомним, что чемпионат мира проходит в столице Аммане (Иордания).
Самое читаемое
- Планы по увеличению товарооборота между Казахстаном и Таджикистаном вполне достижимы - российский политолог
- Девочка скончалась в бассейне близ Астаны
- 600 млн тенге требуется на транспортировку солдата Ербаяна Мухтара в Германию
- Четверо сотрудников российской колонии погибли при бунте заключённых
- Иностранца сняли с авиарейса Астана — Варшава