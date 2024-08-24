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Вольник Бакдаулет Акимжан завоевал "бронзу" чемпионата мира

Сегодня, 21:42
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olympic.kz Сегодня, 21:42
Сегодня, 21:42
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Фото: olympic.kz

Казахстанский вольник Бакдаулет Акимжан, выступающий в весе до 65 кг, стал бронзовым призёром чемпионата мира по видам борьбы среди молодёжи до 17 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В поединке за бронзовую награду он одержал победу над грузинским борцом Рати Ревазашвили. 

Напомним, что чемпионат мира проходит в столице Аммане (Иордания).

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