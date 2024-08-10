Вольник Алишер Ергали прошёл в четвертьфинал Олимпиады-2024
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
74Фото: Сади Сабиров/olympic.kz
Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 килограммов) одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Турнирный путь он начал со схватки против Мостафы Элдерса из Египта.
Ергали выиграл стартовое противостояние со счетом 6-2. Таким образом, он вышел в четвертьфинал.