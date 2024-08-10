  • 10 Августа, 16:07
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Вольник Алишер Ергали прошёл в четвертьфинал Олимпиады-2024

Сегодня, 15:41
АВТОР
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Сади Сабиров/olympic.kz Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: Сади Сабиров/olympic.kz

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 килограммов) одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Турнирный путь он начал со схватки против Мостафы Элдерса из Египта.

Ергали выиграл стартовое противостояние со счетом 6-2. Таким образом, он вышел в четвертьфинал. 

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