Вольник Алишер Ергали поборется за "бронзу" Олимпиады-2024
Сегодня, 22:04
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Сегодня, 22:04Сегодня, 22:04
54Фото: Сали Сабиров
Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 килограммов) примет участие в утешительном раунде на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Это стало возможным после того, как его обидчик по четвертьфиналу Ахмед Тажудинов (Бахрейн) выиграл полуфинальную схватку.
Тажудинов оказался сильнее американца Кайла Снайдера - 6-4.
Таким образом, Ергали получил шанс побороться за бронзовую медаль. Для этого ему надо выиграть утешительный раунд, что даст возможность пробиться в схватку за третье место. Соперником будет двукратный победитель молодежного чемпионата мира Амир Али Азарпира из Ирана.
Противостояние состоится 11 августа.