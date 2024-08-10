Вольник Алишер Ергали поборется за "бронзу" Олимпиады-2024

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали (до 97 килограммов) примет участие в утешительном раунде на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Это стало возможным после того, как его обидчик по четвертьфиналу Ахмед Тажудинов (Бахрейн) выиграл полуфинальную схватку.

Тажудинов оказался сильнее американца Кайла Снайдера - 6-4.

Таким образом, Ергали получил шанс побороться за бронзовую медаль. Для этого ему надо выиграть утешительный раунд, что даст возможность пробиться в схватку за третье место. Соперником будет двукратный победитель молодежного чемпионата мира Амир Али Азарпира из Ирана.

Противостояние состоится 11 августа.