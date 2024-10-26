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Вольник Алан Оралбек пробился в полуфинал молодёжного чемпионата мира в Албании

Сегодня, 18:28
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пресс-служба НОК РК Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
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Фото: пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алан Оралбек пробился в полуфинал молодежного чемпионата мира в албанской Тиране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Алан успешно выступил в весе до 57 килограммов. В четвертьфинале казахстанский борец оказался сильнее Джигуура Сарантуи из Монголии.

Соперник Оралбека определится позже.

Ранее с блестящей победы начал чемпионат казахстанец Ризабек Айтмухан.

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