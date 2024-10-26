Вольник Алан Оралбек пробился в полуфинал молодёжного чемпионата мира в Албании
Сегодня, 18:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
84Фото: пресс-служба НОК РК
Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Алан Оралбек пробился в полуфинал молодежного чемпионата мира в албанской Тиране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Алан успешно выступил в весе до 57 килограммов. В четвертьфинале казахстанский борец оказался сильнее Джигуура Сарантуи из Монголии.
Соперник Оралбека определится позже.
Ранее с блестящей победы начал чемпионат казахстанец Ризабек Айтмухан.
Самое читаемое
- В WhatsApp появилась новая функция
- Сбежавшего из ИВС подозреваемого в изнасиловании задержали в Алматинской области
- Несколько дней ищут убитую жительницу Атырау: девушка вела дневник
- Где в Казахстане родилось большего всего младенцев в День Республики
- Горящую СТО потушили в Астане: пострадали 10 авто