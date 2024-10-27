Вольник Алан Оралбек остановился в шаге от "бронзы" в Албании
Сегодня, 22:27
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Сегодня, 22:27Сегодня, 22:27
62Фото: НОК РК
Казахстанский борец вольного стиля Алан Оралбек не смог завоевать бронзовую медаль молодежного чемпионата мира в албанской Тиране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В схватке за третье место весовой категории до 57 килограммов ему противостоял Юнус Явбатыров из России.
Соперник выиграл встречу со счетом 6:2. Оралбек в итоге стал пятым.
Добавим, что сегодня, 27 октября, в финале весовой категории до 97 килограммов выступит Ризабек Айтмухан.
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