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Вольник Абдинур Нурланбек уступил иранцу в полуфинале чемпионата мира

Сегодня, 20:39
АВТОР
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lympic.kz Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
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Фото: lympic.kz

В испанском Понтеведре продолжается чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 20 лет. В полуфинале весовой категории до 61 килограмма выступил казахстанец Абдинур Нурланбек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Его соперником стал иранец Ибрахим Махди Хари.

Победу в схватке за выход в финал одержал Хари. Итоговый счет составил 6-4. Таким образом, Нурланбек будет биться за "бронзу".

Отметим, что также в 1/2 сегодня, 7 сентября, выступит Камил Куруглиев (до 92 килограммов), а Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) поборется за "золото".

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