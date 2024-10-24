Волки уничтожают скот в Актюбинской области

Владелец крестьянского хозяйства "Карим" в Мартукском районе Актюбинской области лишился сразу трех баранчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".

Животных не досчитались вечером, а рано утром растерзанные останки двух животных нашли недалеко от поселка Жуса. Третий барашек был ранен, окровавлен, но жив. Кругом валялись клочья шерсти. Уцелевшее животное вскоре тоже пало. В хозяйстве полагают, на скот напал волк. Такого здесь не было с конца 90-х годов.

"У казахов говорят, если животного коснулись зубы волка, он уже не жилец. Так и получилось. Выживший барашек пал через полчаса после того как мы его привезли. Бараны обычно бегут домой. Он тоже, похоже, бежал, но его разодрали, напав сзади. Он еще какое-то время полз, - сказал фермер Жанабай Жакитаев.

Трех барашков накануне он искал дотемна, но не нашел. Вышел на поиски утром и обратил внимание на летающего орла и сорок. Обычно они кружат там, где падаль. Так фермер и нашел свой скот. Окровавленные туши, вернее то, что от них осталось, лежали в овраге недалеко от хозяйства. Один барашек был съеден почти полностью, от туши остались только голова и ноги, второй баран лишился задней ноги с мякотью. Третьего нашли израненного.

"Мясо было оторвано ровно, как будто лазером прошлись. Я такого еще не видел. Волки последний раз в наших краях нападали на скот в конце 90-х. Тогда хищник зашел в загон, задушил барашка, съел одну ногу. Потом снова залез, съел барана, и мы их загнали в сарай. Оставшееся мясо я отдал собакам. Так этот волк потом пошел к собакам. Тогда мы его и увидели. Но сначала хищник залез в базу к соседям, там задушил трех овец, одну съел. Приезжал участковый, все это фиксировали. В этот раз я никуда обращаться не стал", - сообщил фермер.

Ранее сообщалось, что сто голов скота растерзали неизвестные животные в ЗКО.