Волки напали на женщину в заповеднике Франции

Три волка напали на жительницу Франции, когда она совершала пробежку в закрытой для посетителей части заповедника, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"Женщина тридцати лет, проживавшая в гостинице, пешком пересекла территорию заповедника, где передвижение возможно только на машине", – отметила директор сафари парка Кристель Берчени.

Женщина находилась на территории зоопарка в одном из жилищ, а на утро собралась на пробежку. Жительница Франции по ошибке оказалась в закрытой для людей зоне, где и заметила зверей. После встречи с волками у пострадавшей остались серьезные укусы на шее, спине и ногах. Ее оперативно госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни пациента уже ничего не угрожает.

Согласно словам директора парка, в данной зоне расположены заграждения, которые находятся под напряжением. Они не допускают, чтобы животные оказались снаружи, но не препятствуют работе людей. Также Берчени рассказала о наличии знаков за пределами закрытой части, которые похожи на правила выживания. Следуя им, человек останется в безопасности, пишет Parisien.