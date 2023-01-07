Волк в Казахстане переведён в категорию животных охотничьего вида

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В Казахстане волк переведён в категорию животных охотничьего вида. Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в комитете лесного хозяйства и животного мира, существующая в настоящее время система регулирования численности волка и шакала имеет ряд проблем. В их числе использование разрешений на регулирование случайными людьми для оправдания пребывания в охотугодьях с оружием.

"Волк потенциально ценен как охотничий ресурс, пользующийся хорошим спросом. Между тем, охотничьи хозяйства практически лишены возможности на нём зарабатывать и самостоятельно регулировать его численность. Проводимое в настоящее время регулирование численности волка, основанное на неполных данных о численности и изъятии, наносит серьёзный ущерб экосистемам, при этом, вероятно, не снижая реального ущерба сельскому хозяйству", - говорят в госоргане.

Указывается, что волк является таким же объектом охоты, как и другие виды.

"Его поголовье должно учитываться субъектами охотничьих хозяйств и областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира, должны выделяться лимиты и квоты с сохранением возможности регулирования вне сезона охоты в случае нападения волков на домашний скот. В связи с этим решено перевод волка в категорию охотничьего вида", - отметили в ведомстве.

На территории охотхозяйств за регулирование численности волков контроль будут нести субъекты охотничьих хозяйств, а в резервном фонде - областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира. Это обеспечит мониторинг популяций, заинтересованность охотничьих хозяйств в поддержании оптимальной численности видов, обеспечит сохранность экосистем и поможет развитию охотничьего хозяйства, отметили в ведомстве.

Перевод волка в категорию видов, являющихся объектами охоты, поддержан научно-техническим советом, субъектами охотничьих хозяйств и областными территориальными инспекциями лесного хозяйства и животного мира.