Волевой победой стартовал Казахстан в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана стартовала в плей-офф Кубка Дэвиса в Софии против команды Болгарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом матче вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов (123-я ракетка мира) провел встречу с Димитаром Кузмановым (179-й номер рейтинга ATP). Казахстанец одержал победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:4, 6:3. Игра продлилась два часа и 46 минут.

После Скатова и Кузманова на корт выйдут первая ракетка Казахстана Александр Бублик (27-й номер АТР) и Янаки Милев (569-я ракетка мира).

Отметим, что 17-го сентября Александр Недовесов и Андрей Голубев проведут парный матч с Александром Донски и Александром Лазаровым. Затем Бублик сыграет с Кузмановым, а Скатов с Милевым.