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Воинские контингенты стран ОДКБ прибудут в Казахстан

Сегодня, 15:56
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Минобороны РК Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: Минобороны РК

Военнослужащие из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана прибудут в Казахстан. В Минобороны выступили с официальным сообщением по этому поводу, передаёт BaigeNews.kz.       

С 26 сентября по 7 октября на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".

"В целях отработки учебно-боевых задач к месту проведения учения с 18 сентября комбинированным способом начнут прибывать воинские контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. По территории Алматинской и Жетысуской областей передвижение военнослужащих будет осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом. В этой связи просим граждан и представителей СМИ не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - сообщили в Минобороны.

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