Воинские контингенты стран ОДКБ прибудут в Казахстан

Военнослужащие из Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана прибудут в Казахстан. В Минобороны выступили с официальным сообщением по этому поводу, передаёт BaigeNews.kz.

С 26 сентября по 7 октября на базе учебного полигона "Берег" Алматинской области планируется проведение командно-штабного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2024".