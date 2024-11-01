Воинские части оснастят дополнительными видеокамерами для безопасности солдат

В Казахстане планируют устанавливать дополнительные видеокамеры в военных частях для обеспечения безопасности солдат, передаёт BaigeNews.kz.

"Мертвые зоны", не попадающие в объективы камер, сейчас изучают, рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

"Есть документ, который регулирует эти моменты. Ведётся работа для того, чтобы определить, какие зоны должны быть охвачены камерами. Соответственно, будет вноситься изменение в этот приказ.Затем он будет спущен в войска, чтобы они привели в соответствие с этими нормами", - прокомментировал спикер.

По словам Дархана Ахмедиева закуп и оснащение видеокамерами и техническими средствами охраны децентрализовали. Поэтому каждая воинская часть может самостоятельно модернизировать свою инфраструктуру.

"Вы сами понимаете, что в кабинки уборных камеры никто устанавливать не станет, но в проходе предполагается, что они будут. При нахождении в одном месте аномальное время, скоплении людей, входе в эти помещения двух-трёх человек одновременно и отсутствии их определённое время тестируемая система будет давать сигнал как дежурному части, так и вышестоящему органу. Параллельно эта система выводится для представителей военной полиции. Таким образом будем закрывать эти пробелы", - рассказал спикер.

Ранее заместитель министра обороны поделился подробностями тестирования системы аналитики видео с применением искусственного интеллекта. Дархан Ахмедиев перечислил, какие ситуации она может распознать.