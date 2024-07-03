Воин мира: как врач из Казахстана охраняет покой жителей Западной Сахары

Майор медицинской службы Ильяс Абишев прибыл в Западную Сахару для участия в миротворческой миссии ООН. Он входит в группу из пяти казахстанских офицеров, которые ежегодно направляются для выполнения важной миссии по поддержанию мира на этой спорной территории. Подробнее о службе казахстанца в составе миротворческих сил – в материале BaigeNews.kz.

Исторический контекст конфликта

Западная Сахара – это территория, которая до сих пор остаётся спорной между вооруженными силами Марокко и Фронтом Полисарио. Конфликт в 1991 году завершился подписанием перемирия с условием проведения референдума по вопросу о независимости. Однако по сей день этот референдум не состоялся. В регионе по-прежнему находятся силы обеих сторон, поддерживая напряженную ситуацию. Именно здесь и несёт свою службу в качестве военного наблюдателя Ильяс.

Реалии службы

По прибытию в Западную Сахару Ильяс прошёл двухнедельное обучение, которое включало в себя лекции и экзамены по вождению внедорожника и английскому языку. Только после этого майора направили в тимсайт – лагерь военных наблюдателей ООН.

Работа здесь состоит из многообразных задач, среди которых мониторинг деятельности марокканской армии и Фронта Палисарио, выявление, наблюдение и сообщения о нарушениях установленных соглашений между сторонами, демонстрация присутствия ООН, проверка изменений в командовании, численности и наличии вооружения, наблюдение за тренировками, упражнениями, уничтожениями мин и любой важной деятельностью.

Патрулирование, которое является неотъемлемой частью повседневной работы, занимает значительную часть времени. Маршруты могут протянуться от 100 до 480 километров, проходя по каменистой и часто опасной местности. Риск подрыва на мине – это одна из постоянных угроз. Но, увы, это только часть всех опасностей, с которыми миротворцы сталкиваются здесь.

Служба и жизнь в тимсайте

Ильяс Абишев рассказывает, что привыкнуть к условиям местной погоды ему было не сложно: ведь в родном Таразе климат очень схож с жарким климатом Сахары.

Адаптация к службе была значительно упрощена благодаря помощи и поддержке со стороны сослуживцев, среди которых представители различных стран – Индия, Гондурас, Латинская Америка, Африка, Монголия, Непал, Пакистан.

В тимсайте новоприбывших офицеров торжественно встречают, организуя вечеринки знакомства, где каждый рассказывает о себе и своих обязанностях. Наставники помогают новичкам быстро влиться в коллектив и освоиться в новых условиях.

Абишев был назначен офицером по связи и коммуникациям, что предполагает ответственность за обеспечение бесперебойной связи базы с вышестоящими командами и штабом миссии, а также за исправность компьютерной и радиотехники.

Кроме того, он, как и другие миротворцы, ежедневно участвует в патрулировании, контролируя деятельность обеих сторон конфликта, отслеживая изменения и выявляя нарушения перемирия.

Долг и личная миссия

Несмотря на отдаленность от родины и сложность работы, майору Абишеву нравится эта служба.

"В целом служба проходит интересно. Каждый день узнаешь что-то новое, открываешь для себя новые знания, новые знакомства, мировоззрение расширяется. Самое главное, я понимаю, что вношу свой вклад в миротворческую деятельность, которую активно продвигает наше государство", - рассказывает наблюдатель.

Ильяс Абишев отмечает, что эта миссия даст большой опыт, которым он сможет делиться с другими будущими военными наблюдателями в Казахстане.

"В Центре миротворчества в Казахстане я являюсь начальником медслужбы. У меня есть офицеры и военнослужащие по контракту, которые еще являются дополнительными инструкторами. Мы проводим все инструкторские занятия для контингента. Контингент, который находится на Голанских высотах, мы готовили по тактической медицине в течение нескольких месяцев. Они в полной мере могут оказать как самопомощь, так и взаимопомощь. Оценочная комиссия в декабре приезжала в Казахстан и отметила высокую подготовленность контингента", - сказал офицер.

Вместе с тем, он добавляет, что эта миссия - это вызов для него самого.

"Хотел попробовать свои силы, смогу ли поработать год вдали от родины, в интернациональной среде", - сказал Ильяс Абишев.

Работа Ильяса Абишева и его коллег-миротворцев имеет огромное значение для поддержания стабильности и предотвращения эскалации конфликта в регионе. Эта служба – не просто рабочие будни, но и деятельность, которая напрямую влияет на мир и безопасность людей, живущих в Западной Сахаре.

Фотографии из личного архива И.Абишева