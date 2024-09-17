  • 17 Сентября, 13:58
  • BAIGENEWS

Военный выстрелил себе в голову в Арыси

Сегодня, 13:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
caravan.kz Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41
57
Фото: caravan.kz

Инцидент произошёл 16 сентября во время несения службы в суточном наряде, передаёт BaigeNews. Военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия.

"По предварительной информации военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта. Военнослужащий по контракту доставлен в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно-тяжёлое. Угрозы жизни не имеются. По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Шымкентского гарнизона.

Самое читаемое

Наверх