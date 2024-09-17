Военный выстрелил себе в голову в Арыси
Сегодня, 13:41
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Сегодня, 13:41Сегодня, 13:41
57Фото: caravan.kz
Инцидент произошёл 16 сентября во время несения службы в суточном наряде, передаёт BaigeNews. Военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия.
"По предварительной информации военнослужащий по контракту совершил попытку суицида на фоне семейно-бытового конфликта. Военнослужащий по контракту доставлен в районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На данный момент состояние здоровья оценивается как стабильно-тяжёлое. Угрозы жизни не имеются. По факту ранения возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Шымкентского гарнизона.
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