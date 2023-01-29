Военный в свой выходной спас бабушку из пожара в области Жетысу

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В области Жетысу командир отделения ремонтной роты воинской части 18404 Сержант Ерик Касимбеков спас пожилую соседку из горящей квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Как сообщили в ведомстве, трагедия едва не случилась 18 января. Сержанту Ерику Касимбекову в тот день на работе предоставили отгул за службу в прошлое воскресенье, поэтому в момент ЧП мужчина оказался дома.

"Услышав крики в подъезде своего дома, он выбежал на площадку. От соседей военнослужащий узнал, что в одной из квартир, где проживает пожилая бабушка, произошел пожар. Не раздумывая, Ерик проник в помещение, охваченное огнём. Несмотря на задымление, ему удалось быстро обнаружить пожилую женщину и вытащить ее на улицу. Затем приехавшие по вызову пожарные потушили огонь, а пострадавшую на скорой доставили в медучреждение.В критическую минуту отец троих малолетних детей Ерик Касимбеков не растерялся и поступил так, как велело ему сердце", — рассказали в Минобороны.

Сам Ерик себя героем не считает, называя помощь людям в беде — главным предназначением военнослужащего.