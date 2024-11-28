Военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре
Выполнявший учебный полет военный самолет рухнул на проезжую часть в Эквадоре.
Сегодня, 09:10
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Сегодня, 09:10Сегодня, 09:10
171Фото: соцсети
Военный самолет, выполнявший учебный полет, рухнул на проезжую часть юго-западной провинции Эквадора Санта-Элена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.
"В результате погибли двое находившихся на борту солдат", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, упавший двухместный самолет Diamond DA20-C1 врезался во внедорожник, чуть ли не сбил мотоциклиста, ехавшего позади автомобиля, а правое крыло воздушного судна сбило второго мотоциклиста.
В результате несчастного случая погибли курсант ВВС Эквадора Хуан Пачеко и капитан ВВС Эквадора Диана Руис, которая в марте 2013 года стала первой женщиной-пилотом военного подразделения "Гепард", сверхзвукового самолета.