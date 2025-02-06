Сержант предлагал купить должность командира за полмиллиона тенге. Военный суд Алматинского гарнизона прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, сержант путем обмана предложил потерпевшему должность командира отделения воинской части за полмиллиона тенге.



Фактически сержант не обладал такими полномочиями и возможностями.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал предъявленное ему обвинение, раскаялся в содеянном, возместил причиненный ущерб, примирился с потерпевшим, в связи с чем просил прекратить уголовное дело и освободить его от уголовной ответственности.

Потерпевший заявил, что претензий к подсудимому не имеет и просил прекратить уголовное дело, в связи с примирением

"Заслушав мнения сторон и выводы прокурора, а также руководствуясь статьёй 68 Уголовного кодекса "Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением", суд постановил прекратить уголовное дело", – говорится в сообщении.

Постановление вступило в законную силу.