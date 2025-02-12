Заместитель министра обороны Республики Казахстан Шайх-Хасан Жазыкбаев сообщил о планах проведения мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, торжества будут проходить на протяжении всего года, передает BaigeNews.kz.

"Ко Дню 80-летия Победы в ВОВ мы планируем провести множество мероприятий с января по декабрь. Самое главное – это военный парад, который состоится 7 мая", - отметил Жазыкбаев.

Он уточнил, что парад будет разделен на три части: историческую, современную и воздушную.

"Парад будет состоять из трех этапов: исторический, современный и воздушный парад. Приглашаю всех принять участие и посетить это важное событие", - добавил замминистра.

Ожидается, что мероприятия охватят все регионы страны, подчеркнув значимость юбилейной даты для народа Казахстана.