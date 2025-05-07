Сегодня на площади "Қазақ елі" в Астане пройдет Военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В торжественном мероприятии примет участие Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в нашей стране", — говорится в сообщении.

Трансляция парада в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram начнется в 10.45.