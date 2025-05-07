  • 7 Мая, 08:56
  • BAIGENEWS

Военный парад в честь 80-летия Победы пройдёт в Астане

Трансляция парада в прямом эфире начнется в 10:45.

Сегодня, 08:06
АВТОР
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пресс-службы МО РК Сегодня, 08:06
Сегодня, 08:06
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Фото: пресс-службы МО РК

Сегодня на площади "Қазақ елі" в Астане пройдет Военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В торжественном мероприятии примет участие Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в нашей стране", — говорится в сообщении.

Трансляция парада в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram начнется в 10.45.

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