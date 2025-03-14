Международный аэропорт Астаны информирует пассажиров о возможных изменениях в расписании авиарейсов в период подготовки и проведения военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с распоряжением компетентных органов, в период с 22 апреля по 7 мая (включительно) 2025 года в воздушном пространстве над Астаной будут введены кратковременные ограничения, связанные с тренировочными полетами военной авиации. В связи с этим возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Аэропорт рекомендует пассажирам заранее уточнять актуальную информацию у авиакомпаний и на официальных ресурсах аэропорта.

Жителей Астаны просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и планировать поездки с учетом возможных изменений.