Казахстанские военные в Астане трогательно поздравили участника Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева поздравили с 80-летием Победы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Военнослужащие управления начальника Тыла, воспитанники военно-патриотического клуба "Жас сарбаз" и музыканты Центрального оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК подготовили для ветерана сюрприз.

От имени министра обороны представитель ведомства вручил поздравительный адрес и памятный подарок, выразив признательность за его ратный подвиг, стойкость и мужество. Он пожелал фронтовику крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.

Своими поздравлениями с ветераном поделились и юные патриоты из клуба "Жас сарбаз". А музыкальный подарок подготовили артисты оркестра: на импровизированной сцене для Рзагула Байкешева прозвучали известные мелодии военных лет.

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. До начала войны трудился в совхозе разнорабочим, а в 1943 году был призван на фронт. Он прошёл сражения под Ржевом, участвовал в Великолукской операции, освобождал Польшу, Румынию и Венгрию. Службу окончил в звании ефрейтора.

За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими государственными наградами.

После войны Рзагул Байкешев вырастил двух сыновей, стал дедушкой и прадедом. Сегодня он живёт в Астане вместе с внуком Талгатом и его семьёй.