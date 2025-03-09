Американский военный космоплан Boeing Х-37В успешно приземлился на базе Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте Космических сил США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Там заявили, что орбитальный самолет пробыл в космосе 434 дня, проведя серию экспериментов и маневров, целью которых было "улучшить знания Космических войск США о космической среде". "Эти технологии имеют решающее значение для способности Космических войск США проводить операции в космосе в условиях все более перегруженной и оспариваемой космической среды", - сказано в тексте.

В качестве примера приводится маневр аэроторможения, который отработал Х-37В. Это метод изменения орбиты космического аппарата, когда он использует трение атмосферы Земли для замедления и снижения высоты.

Завершившийся испытательный полет стал седьмым для космоплана. Х-37В стартовал 29 декабря 2023 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Тогда его впервые запустили с помощью сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

X-37B выглядит как миниатюрная версия пилотируемых кораблей. Его длина - 9 метров, размах крыльев - 4,5 метра, взлетная масса - около 5 тонн. Он питается от солнечных батарей. После полета на орбите аппарат совершает посадку в самолетном режиме.

X-37B находится в эксплуатации с 2010 года. Он был разработан для Минобороны США компанией United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

Проект ранее критиковали в России. В 2021 году глава оружейного концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков заявил, что космоплан может нести до шести ядерных боеголовок. В апреле 2022 года тогдашний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что X-37 "может быть носителем оружия массового уничтожения" и предупредил об "опасности нападения из космоса".