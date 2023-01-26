Военный из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"

Военнослужащий Национальной гвардии ефрейтор Бауыржан Алтынбеков стал участником вечернего музыкального шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей" на телеканале "Россия", передаёт BaigeNews.kz.

В шоу, посвящённом хитам 90-х, приняли участие 17 человек, в том числе певец Александр Серов, солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина и люди со всех уголков мира с уникальными голосами и судьбами.

Солист ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК исполнил песню Батырхана Шукенова "Нелюбимая". Астанчанин поразил зал своим голосом.

"Такой голос молодой, классный. Когда вы начали петь, мы подумали, что поёт сам Батырхан. Ваш голос и тембр очень схож с его звучанием", - сказал продюсер шоу Андрей Малахов.

Несколько месяцев назад Бауыржан опубликовал в TikTok видео с исполнением песни "Нелюбимая". Именно эта запись заинтересовала организаторов российского телешоу.

"Мне позвонили из Москвы, сказали, что им понравилось моё видео, моё исполнение песни, и пригласили на программу. Сначала не поверил, думал, это звонят мошенники. Когда просили выслать свои биографические данные и портфолио, сомнения стали только крепнуть. Тут ещё у нас празднование профессионального праздника Дня Национальной гвардии – 10 января. В этот день мы традиционно даём Гала-концерт, выступая в Центральном концертном зале в столице. Позже пришёл официальный запрос в Национальную гвардию и командование разрешило принять участие в съёмках музыкального шоу", - рассказал ефрейтор Алтынбеков.

Каждому гостю шоу предоставили 10 минут, чтобы рассказать о себе и своём творчестве. Запись программы длилась несколько часов без остановки.

"Несколько дней в Москве пролетели очень быстро. Впечатления от поездки самые тёплые. Во время съёмок много импровизировали, совместно с участниками шоу сделали кавер из песен 90-х. Познакомился с Александром Серовым, в жизни он оказался ещё лучше. Открытый, очень общительный человек", - рассказал казахстанец.

Бауржан - руководитель хора в ансамбле песни и танца Нацгвардии.