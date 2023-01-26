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Военный из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей" Сегодня, 22:54
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Сегодня, 22:54
382

Военный из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "Привет, Андрей"

Военнослужащий Национальной гвардии ефрейтор Бауыржан Алтынбеков стал участником вечернего музыкального шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей" на телеканале "Россия", передаёт BaigeNews.kz.

В шоу, посвящённом хитам 90-х, приняли участие 17 человек, в том числе певец Александр Серов, солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина и люди со всех уголков мира с уникальными голосами и судьбами.

Солист ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК исполнил песню Батырхана Шукенова "Нелюбимая". Астанчанин поразил зал своим голосом.

"Такой голос молодой, классный. Когда вы начали петь, мы подумали, что поёт сам Батырхан. Ваш голос и тембр очень схож с его звучанием", - сказал продюсер шоу Андрей Малахов.

Несколько месяцев назад Бауыржан опубликовал в TikTok видео с исполнением песни "Нелюбимая". Именно эта запись заинтересовала организаторов российского телешоу.

"Мне позвонили из Москвы, сказали, что им понравилось моё видео, моё исполнение песни, и пригласили на программу. Сначала не поверил, думал, это звонят мошенники. Когда просили выслать свои биографические данные и портфолио, сомнения стали только крепнуть. Тут ещё у нас празднование профессионального праздника Дня Национальной гвардии – 10 января. В этот день мы традиционно даём Гала-концерт, выступая в Центральном концертном зале в столице. Позже пришёл официальный запрос в Национальную гвардию и командование разрешило принять участие в съёмках музыкального шоу", - рассказал ефрейтор Алтынбеков.

Каждому гостю шоу предоставили 10 минут, чтобы рассказать о себе и своём творчестве. Запись программы длилась несколько часов без остановки.

"Несколько дней в Москве пролетели очень быстро. Впечатления от поездки самые тёплые. Во время съёмок много импровизировали, совместно с участниками шоу сделали кавер из песен 90-х. Познакомился с Александром Серовым, в жизни он оказался ещё лучше. Открытый, очень общительный человек", - рассказал казахстанец.

Бауржан - руководитель хора в ансамбле песни и танца Нацгвардии.

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#шоу #Андрей Малахов #телеканалы #Нацгвардия РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:54
382
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