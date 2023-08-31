  • 31 Августа, 06:05
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Военный институт Сил воздушной обороны впервые принял на обучение девушек

Сегодня, 04:40
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акимат Актюбинской области Сегодня, 04:40
Сегодня, 04:40
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Фото: акимат Актюбинской области

Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова (ВИСВО), расположенный в Актобе, впервые принял на обучение девушек-курсантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона. 

В вуз в этом году поступило более 200 курсантов, из них 22 девушки по специальности "военная медицина".
 
В преддверии Дня Конституции РК на базе института состоялась церемония принятия военной присяги. В торжественном мероприятии принял участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.
 
"Сегодня вы принимаете военную присягу на верное служение народу Казахстана и его законно избранному президенту. От всей души поздравляю с этим важным событием! Искренне желаю вам успешно освоить учебную программу и стать образцовым военнослужащим Вооруженных Сил Республики Казахстан. Следуйте принципам батыра Бауыржана Момышулы, который говорил, что без дисциплины нет народа, подчинившийся дисциплине не станет рабом. Самоотверженно служите во благо нашей Родины", - сказал глава региона.
 
ВИСВО - единственный военный институт в Центральной Азии, осуществляющий обучение лётного и инженерно-технического состава. С момента обретения Казахстаном независимости здесь подготовлено 2700 офицеров.
 
Учебное заведение готовит высококвалифицированные кадры с применением современных авиационных тренажёров. С 2021 года институт готовит специалистов по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

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