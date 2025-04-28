Самолёт военно-транспортной авиации Вооружённых сил Казахстана доставил из Москвы в Астану останки казахстанских воинов – Оразгали Белюбаева и Петра Оконечникова, погибших в годы Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz.

Церемония передачи останков родственникам состоялась в Национальном военно-патриотическом центре Вооружённых сил. В мероприятии приняли участие представители посольств России и Беларуси в Казахстане, военнослужащие, ветераны Вооружённых сил, солдаты роты почётного караула, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", студенты колледжей и родственники погибших воинов.

Как отметил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев, Министерство обороны РК, ОО "Атамның аманаты", поисковые отряды Казахстана и зарубежных стран продолжают работу по установлению судеб воинов, пропавших без вести в годы войны.

"Благодаря труду поисковых отрядов спустя 80 лет к нам возвращаются имена героев, скрытых от нас войной, но не забытых историей. Каждый найденный солдат – это восстановленная судьба, слезы радости и боль родных, это ещё один голос в живом строю памяти", – подчеркнул Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Председатель правления ОО "Атамның аманаты" Мурат Молдагалиев отметил, что во время Второй мировой войны без вести пропало более 271 тысячи казахстанцев.

Большую признательность и благодарность организаторам мероприятия и поисковикам высказали родственники погибших бойцов.

"Мой дядя Пётр Оконечников был лётчиком. Погиб в 19 лет. Семью создать не успел. По рассказам моего отца, их мать не смогла пережить потерю сына и умерла через несколько лет. Дядя будет похоронен рядом с могилой своего отца – моего деда. Рад, что наши воины найдут последнее пристанище на родной земле", – сказал внучатый племянник погибшего бойца Игорь Оконечников.

По словам Мурата Молдагалиева, красноармейца Оразгали Белюбаева нашли члены отряда "Находка" у села Соболево Новгородской области в России. При нём были обнаружены ремни, пряжки, перочинный нож и медальон, по которому удалось узнать, что он родился в 1908 году. Летом 1941-го он был призван на фронт из колхоза Урнек Семипалатинской области. Погиб в августе 1943 года в бою у деревни Старая Русса, Новгородской области. Останки Оразгали Белюбаева перезахоронят в селе Зубайыр области Абай.

Останки бортрадиста сержанта 8-го перегоночного авиационного полка Петра Оконечникова были обнаружены в ходе экспедиции Русского географического общества и Минобороны РФ по обследованию объектов воздушной трассы Аляска – Сибирь. Пётр Оконечников родился в 1924 году. Он уроженец села Кутиха Зыряновского района Восточно-Казахстанской области. Разбился 28 августа 1943 года на самолёте "Дуглас" Си-47 в ходе выполнения боевого задания. При нём были полётные карты, а также комсомольский билет, заполненный на казахском языке за номером № 9248726. Пётр Оконечников будет перезахоронен в городе Алтай Восточно-Казахстанской области.