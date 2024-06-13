Военными прокурорами государству возвращено имущество на сумму более 6 млрд тенге

В текущем году в результате активной работы органов военной прокуратуры государству возвращено имущество на сумму более 6 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Так, Верховным Судом по иску Главного военного прокурора возвращен оборонный объект Министерства обороны стоимостью более 5 миллиардов тенге.

Имущественный комплекс, состоящий из 10 складов, 2 административных зданий, 2 производственных цехов, в городе Алматы площадью более 16 тысяч квадратных метров, 20 лет находился в доверительном управлении у частного лица.

В настоящее время идет процедура перерегистрации, после чего объект будет использован для нужд обороны.

Также, по актам надзора армии возвращены 22 земельных участка стоимостью 180 миллионов тенге.

Кроме того, находившиеся в незаконном владении свыше 25 лет более 200 служебных квартир общей стоимостью 400 миллионов тенге поставлены на государственный баланс, которые будут распределены военнослужащим, нуждающимся в жилье.