Военные Южной Кореи ответили на ракетные пуски КНДР

Баллистическую ракету класса "земля-земля" Hyunmoo-II запустили вооруженные силы Южной Кореи в сторону Желтого моря. Это было сделано в ответ на недавнюю серию ракетных пусков КНДР, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

Об этом изданию сообщили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ).

Отмечается, что учения с боевой стрельбой прошли в западном прибрежном уезде Тэан, в 108 км к юго-западу от Сеула, через несколько дней после того, как КНДР запустила ракеты малой дальности и новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Как указало агентство, южнокорейское ракетное подразделение выпустило баллистическую ракету малой дальности Hyunmoo-II, чтобы поразить морскую цель, имитирующую ракетный пуск КНДР.

"В ходе этих учений с боевой стрельбой наши военные продемонстрировали свою твердую решимость ответить на любую провокацию КНДР, а также возможности и позицию для нанесения точных ударов по источнику провокаций противника", — приводит агентство заявление ОКНШ.

В комитете подчеркнули, что военные продолжат внимательно следить за военной деятельностью КНДР и готовы "в подавляющем большинстве" ответить на любую провокацию.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря.