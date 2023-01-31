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Военные спасли из пожара семью в Уштобе
Военнослужащие части 55078 Сил воздушной обороны спасли из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов в Уштобе, передаёт BaigeNews.kz.
Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков проезжали мимо дома по улице Момышулы, где из-за взрыва газового баллона начался пожар. Мужчины не раздумывая бросились помогать владельцам жилья.
Инцидент произошёл ещё 20 января. Но известно о нём стало только из письма сотрудников ДЧС Жетысуской области в адрес командования войсковой части.
Даурен, Рауан и Наурыз проникли в горящий дом и вытащили из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов в безопасное место.
В это время Алибек и Ильяс, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон.
После Алибек Шадетов отвёз пострадавших в центральную районную больницу. А оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили огонь и делали всё возможное для его локализации.
"Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях", – рассказал рядовой Шадетов.
Военнослужащие части 55078 тоже не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.
Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.
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