Над Астаной пролетят военные самолеты
Пролет военных самолетов над Астаной объяснили в Международном аэропорту Астаны.
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С 22 апреля по 7 мая в Астане пройдут тренировочные полеты военной авиации (10:00 - 13:00), возможны временные ограничения в воздушном пространстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.
Отмечается, что воздушная гавань готовится к росту числа пассажиров в период празднования Наурыза.
"В преддверии Наурыза мы готовимся к увеличению пассажиропотока. Все службы работают на максимуме, чтобы ваш полет был комфортным и безопасным!", - говорится в сообщении.
В столичном аэропорту состоялось рабочее совещание, на котором обсудили ключевые этапы подготовки к новому сезону.
Среди основных мероприятий – полное обновление светосигнального оборудования, закупка новой спецтехники для обслуживания самолетов и усиленные меры безопасности, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий для всех пассажиров.