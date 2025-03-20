С 22 апреля по 7 мая в Астане пройдут тренировочные полеты военной авиации (10:00 - 13:00), возможны временные ограничения в воздушном пространстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

Отмечается, что воздушная гавань готовится к росту числа пассажиров в период празднования Наурыза.

"В преддверии Наурыза мы готовимся к увеличению пассажиропотока. Все службы работают на максимуме, чтобы ваш полет был комфортным и безопасным!", - говорится в сообщении.

В столичном аэропорту состоялось рабочее совещание, на котором обсудили ключевые этапы подготовки к новому сезону.

Среди основных мероприятий – полное обновление светосигнального оборудования, закупка новой спецтехники для обслуживания самолетов и усиленные меры безопасности, направленные на обеспечение комфортных и безопасных условий для всех пассажиров.