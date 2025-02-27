Военные резервисты появятся в казахстанской армии
Сегодня, 11:31
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Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
85Фото: baigenews.kz
Депутаты Сената сегодня одобрили поправки в закон по вопросам воинской службы в резерве и ратифицировали несколько международных соглашений, передаёт BaigeNews.kz.
Новые нормы предусматривают формирование института "военных резервистов", которые во время занятий или сборов приобретают статус военнослужащих. Законодательно закрепляются их права, обязанности, а также социальные гарантии.
Также Закон предусматривает индексацию пенсий военнослужащим, уволенным до 2016 года. Для резервистов - ужесточение ответственности за воинские преступления.
Запрет на зачисление в резерв для граждан, проходящих службу в специальных государственных и правоохранительных органах, работающих вахтовым методом либо на сменной работе.
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