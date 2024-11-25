Военные поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны в Алматы

В Алматы 100 лет исполнилось фронтовику Викторю Изюмникову. Поздравить его с вековым юбилеем пришли военнослужащие Алматинского гарнизона. В гостях у него побывали бойцы Десантно-штурмовых войск, военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района и военный оркестр Национального военно-патриотического центра Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу гарнизона.

Виктор Карпович ушел на фронт в 18 лет. Его направили в Ленинградское военное училище связи, передислоцированное в Уральск. В июне 1943 года группу курсантов до окончания учебы откомандировали в Воздушно-десантные войска. Виктор Карпович был определен в 17-ую Воздушно-десантную гвардейскую бригаду, в городе Ступино Московской области.

Изюмников участвовал в боях в Венгрии, Австрии, принимал участие во взятии Вены и города Знайме (Зноймо) на границе с Чехословакией, где и встретил победу. К окончанию войны он получил звание старшего сержанта.

Виктор Изюмников является заслуженным агрономом Казахстана, кандидатом экономических наук, который дважды избирался депутатом Верховного Совета страны и был членом ЦК Компартии Казахстана. Ветеран имеет множество наград: орден "Отечественной войны" II степени, медаль "За боевые заслуги" и другие юбилейные медали.

"Несмотря на достаточно преклонный возраст, фронтовик не сидит сложа руки. Он активно принимает участие в жизни города и страны в целом. К примеру, недавно он проголосовал на референдуме. Правда для голосования члены избирательной комиссии приехали к нему домой с переносной урной", – отметили в Алматинском гарнизоне.

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск и Управления по делам обороны Медеуского района пожелали фронтовику крепкого здоровья, вручив от лица командования поздравления от министра обороны, подарки и цветы.

Ранее сообщалось, что выплаты ветеранам ВОВ планируют увеличить до 5 млн тенге в Алматы.