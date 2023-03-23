Военные оригинально поздравили астанчан с Наурызом

Фото: Министерство обороны РК

В международном аэропорту столицы и в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр" музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и военнослужащие роты почетного караула выступили с праздничной концертной программой, передаёт BaigeNews.kz.

Музыканты духового оркестра исполнили народные и патриотические мелодии, военные марши и популярные хиты. Их выступление было дополнено дефиле с карабинами солдат роты почетного караула.

Богатырская стать, безупречная выправка и синхронность движений при выполнении строевых элементов вызвали искреннее восхищение зрителей.

Такие импровизированные творческие встречи военнослужащих с населением рождают чувство единства, укрепляют дух и заряжают оптимизмом.