- Военные оригинально поздравили астанчан с Наурызом 02:05 208
- Парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО 01:30 231
- Семья госпитализирована после взрыва газа в Туркестане 00:18 311
- Ребёнок выпал из коляски во время прогулки в Атырау 22.03.2023 421
- Осужденную на 20 лет казахстанку признали невиновной во Франции 22.03.2023 436
- Шесть казахстанок вышли в финал женского чемпионата мира по боксу 22.03.2023 454
- Казахстан побил рекорд по приготовлению Наурыз коже 22.03.2023 421
- Битва искусственных интеллектов: Google запустил соперника ChatGPT 22.03.2023 607
- Дождь, снег и туман ожидаются 23 марта в некоторых регионах страны 22.03.2023 415
- Необычное поздравление с Наурызом получили казахстанцы из космоса 22.03.2023 492
- Алуа Балкибекова побывала в нокдауне и стала чемпионкой мира в Индии 22.03.2023 1354
- 42 молодые семьи получили жильё по программе "Актобе жастары" 22.03.2023 585
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 624
- Полиция проверяет блогера Елену Блиновскую — СМИ 22.03.2023 893
- Дети дипломатов и студенты: как Наурыз отметили в Китае 22.03.2023 472
- В Алматы разыграли первый Кубок Казахстана по теннису на колясках 22.03.2023 492
- Шавкат Рахмонов построит дом для семьи, пострадавшей от паводка в Актюбинской области 22.03.2023 537
- Украденный Наурыз: как казахи боролись за свою идентичность в СССР 22.03.2023 576
- Инновационная юрта появилась в Астане в честь Наурыза 22.03.2023 732
- Первая ракетка мира Ига Швёнтек прилетит в Астану 22.03.2023 640
- Казахстанцы за рубежом масштабно празднуют Наурыз 22.03.2023 886
- После матча Казахстана и Словении в Астане пустят дополнительные автобусы 22.03.2023 550
- Казахстан стал лидером по числу четвертьфиналисток женского ЧМ по боксу 22.03.2023 587
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 737
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане снизилась вдвое 22.03.2023 505
- Сборная Словении по футболу прилетела в Астану 22.03.2023 583
- Лоскутное одеяло от развода шьёт рукодельница из Кокшетау 22.03.2023 1259
- Мирзиëев, Рахмон и Бердымухамедов. Кто ещё поздравил Президента Казахстана с Наурызом 22.03.2023 589
- Безопасность казахстанцев в праздники обеспечивают 20 тысяч полицейских и гвардейцев 22.03.2023 635
- В результате землетрясения Пакистане и Афганистане погибли 11 человек 22.03.2023 555
- Сенсацией завершился стартовый матч Путинцевой в Майами 22.03.2023 758
- Ухудшение качества воздуха 22 марта возможно в девяти городах страны 22.03.2023 525
- В основе Наурыза — ценности мира: Токаев обратился казахстанцам 22.03.2023 569
- Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции 22.03.2023 568
- Тұсаукесер для 85 малышей провели на площади Кызылорды 22.03.2023 559
- Мужчина с ножом завёл школьников к себе домой и заставил отжиматься 22.03.2023 770
- Очередь из фур на границе с КНР сократилась в четыре раза за неделю — НПП 22.03.2023 611
- В Талдыкоргане появился памятник Абаю Кунанбаеву 22.03.2023 675
- Новая авария произошла на ТЭЦ Риддера 22.03.2023 621
- В Актюбинской области начали оценивать ущерб сельчан от паводков 22.03.2023 570
- Информацию о возможном повторном землетрясении в Казахстане назвали ложной 22.03.2023 2487
- Землетрясение произошло в ряде городов Казахстана 21.03.2023 1131
- Гражданина Нигерии осудили в Атырау за покупку наркотиков 21.03.2023 607
- Жанкош Тураров победил мексиканца и взял титул чемпиона мира 21.03.2023 1006
- Сильный ветер и гроза: в каких регионах ожидается шторм 21.03.2023 674
- Как идёт строительство плотины в предгорьях Алматы 21.03.2023 662
- Карина Ибрагимова техническим нокаутом победила соперницу из Азербайджана 21.03.2023 701
- Пропавшего шестилетнего мальчика нашли таразские полицейские 21.03.2023 717
- Сплав разных культур: как отметили Наурыз в Ассамблее народа Казахстана 21.03.2023 717
- Президент посетил концерт, посвящённый творчеству Шамши Калдаякова 21.03.2023 696
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 792
- Алуа Балкибекова одолела россиянку на чемпионате мира по боксу 21.03.2023 1324
- В WhatsApp появится возможность закреплять сообщения 21.03.2023 654
- Токаеву показали шоу наездников Nomad Stunts 21.03.2023 684
- Поезд "Павлодар – Туркестан" украсили фотографиями достопримечательностей Прииртышья 21.03.2023 762
- Горный курорт Шымбулак хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса 21.03.2023 729
- Юные казахстанские теннисистки узнали соперниц на чемпионате мира в категории до 14 лет 21.03.2023 651
- Канело надел чапан и поздравил казахстанцев 21.03.2023 784
- Касым-Жомарту Токаеву подарили щенка по кличке Наурыз 21.03.2023 746
- На выставке собак породы тазы побывал глава государства 21.03.2023 638
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 847
- Президент принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы" 21.03.2023 656
- Рыбакина обратилась к казахстанцам после победы в США 21.03.2023 3721
- Токаев пригласил Шавката Рахмонова к себе на приём 21.03.2023 710
- Президент Казахстана завершает выстраивание нового властного контура — российские СМИ 21.03.2023 800
- Рискнуть и остаться: переселенцы с юга рассказали о покорении севера 21.03.2023 796
- Настоящий той в честь Наурыза устроили в посольстве США 21.03.2023 653
- Праздничный дастархан, национальные игры и обряды: как СМИ отметили Наурыз 21.03.2023 1903
- Коронавирусом за сутки заразились 70 казахстанцев 21.03.2023 654
- Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом 21.03.2023 610
- Экс-лидер "Астаны" нашёл способ избежать тюремного срока 21.03.2023 739
- Необычным видео поздравила казахстанцев пресс-служба президента 21.03.2023 950
- Тяжёлая работа: Алимханулы выложил в Сеть видео своих тренировок 21.03.2023 714
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 885
- 783 улицы переименовано в Алматы за 12 лет 21.03.2023 858
- Сократить прогулки 21 марта рекомендовали жителям восьми городов 21.03.2023 744
- Китайские студенты сразились в знании казахского языка 21.03.2023 689
- Говорящую юрту создали школьники из Павлодарской области 21.03.2023 849
- Безвозмездные субсидии обещала сельчанке ее знакомая в Жетысае 21.03.2023 648
- Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч 21.03.2023 843
Военные оригинально поздравили астанчан с Наурызом
В международном аэропорту столицы и в торгово-развлекательном центре "Хан Шатыр" музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и военнослужащие роты почетного караула выступили с праздничной концертной программой, передаёт BaigeNews.kz.
Музыканты духового оркестра исполнили народные и патриотические мелодии, военные марши и популярные хиты. Их выступление было дополнено дефиле с карабинами солдат роты почетного караула.
Богатырская стать, безупречная выправка и синхронность движений при выполнении строевых элементов вызвали искреннее восхищение зрителей.
Такие импровизированные творческие встречи военнослужащих с населением рождают чувство единства, укрепляют дух и заряжают оптимизмом.
-
Trend news
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 621
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 736
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 790
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 845
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 884
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 4843
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 899
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1003
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1143
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1056
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1012
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1052
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 7330
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 1692
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3468
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 2736
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8063
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1329
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1400
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1287
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 4718
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1277
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 6571
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3517
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 1892
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 18670
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4176
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3332
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2221
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3157
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 20790
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 2877
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2284
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2053
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2259
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6322
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11058
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2619
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 3993
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 2947
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 15519
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 3595
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 2625
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2288
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5331
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 2686
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4274
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 4573
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6165
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 11883
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 2744
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3645
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 37760
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 2791
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3047
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 3662
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 2894
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6062
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 3933
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3585
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7212
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4028
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3177
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 3406
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 14218
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 3331
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 13202
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 16357
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 3653
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 5364
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 2652
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 8612
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 17976
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 26940
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 4944
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 3852
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 5027
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 3324
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 3667
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 44314
-
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 633
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 815
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 667
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1527
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1242
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1066
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1080
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1373
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1309
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1062
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1656
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1183
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 1563
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 1628
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1570
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1585
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6464
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 1723
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 1798
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 1812
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2001
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 1743
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2483
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2033
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2053
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2657
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2329
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2136
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 2862
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 2761
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2647
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2471
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3303
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3610
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3155
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4066
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 3815
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3288
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 3788
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4024
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3315
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4344
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4211
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4111
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 4687
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3589
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 3917
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4024
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4479
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4356
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 4949
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4615
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4273
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 3930
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4063
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4444
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 4922
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5025
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5140
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 4957
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 6727
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 5680
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 4807
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5290
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 4813
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4461
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 4743
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 4786
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 4973
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5484
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5541
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4495
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6291
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5100
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 5523
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 5036
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 5506
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 5612
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 6378
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 4809