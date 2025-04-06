Военные лётчики авиабазы Вооружённых сил РК из Семея участвуют в подрывных работах. Они разрушают ледяные заторы в Абайской области и направляют русла рек, чтобы вода не затопила дома и дороги, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснили в Минобороры РК, эти меры призваны снизить уровень воды и предотвратить затопление населённых пунктов.

Военно-воздушные силы обеспечивают доставку специалистов и оборудования в труднодоступные районы, а также ведут воздушную разведку паводковой ситуации. Все работы проводятся в тесном взаимодействии с экстренными службами и местными акиматами.

Одним из первых объектов стал посёлок Красный Яр, где благодаря оперативной работе военных и спасателей удалось значительно уменьшить риск подтоплений.