Военные лётчики подключились к борьбе с паводками в области Абай
Одним из первых объектов стал посёлок Красный Яр.
Сегодня, 21:55
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Сегодня, 21:55Сегодня, 21:55
109Фото: Минобороны РК
Военные лётчики авиабазы Вооружённых сил РК из Семея участвуют в подрывных работах. Они разрушают ледяные заторы в Абайской области и направляют русла рек, чтобы вода не затопила дома и дороги, передаёт BaigeNews.kz.
Как пояснили в Минобороры РК, эти меры призваны снизить уровень воды и предотвратить затопление населённых пунктов.
Военно-воздушные силы обеспечивают доставку специалистов и оборудования в труднодоступные районы, а также ведут воздушную разведку паводковой ситуации. Все работы проводятся в тесном взаимодействии с экстренными службами и местными акиматами.
Одним из первых объектов стал посёлок Красный Яр, где благодаря оперативной работе военных и спасателей удалось значительно уменьшить риск подтоплений.
Видео: Минобороны РК
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