"Военные – бесплатная рабочая сила?": казахстанцы возмущены вывозом мебели из школы
Военнослужащие вывозят школьную мебель в Актобе: пользователи требуют объяснений.
Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27Сегодня, 17:27
156Фото: Кадр видео
В Сети появилось видео, на котором военнослужащие вывозят мебель из школы №27 в Актобе. Это вызвало бурную реакцию пользователей, которые задались вопросом: почему военных используют для таких целей, передаёт BaigeNews.kz.
"Можно вопрос к администрации школы №27: куда в выходной день вывозят школьную мебель и зачем? И почему это делают военнослужащие?" – говорится в описании к публикации.
В комментариях многие выразили недоумение, назвав военных "бесплатной рабочей силой".
На ситуацию отреагировала администрация школы:
"Парты были временно переданы Военно-технической школе (ВТШ) на основании соответствующих документов. Операция проведена в рамках закона. Просим не беспокоиться".
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