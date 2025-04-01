  • 1 Апреля, 18:39
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"Военные – бесплатная рабочая сила?": казахстанцы возмущены вывозом мебели из школы

Военнослужащие вывозят школьную мебель в Актобе: пользователи требуют объяснений.

Сегодня, 17:27
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Кадр видео Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
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Фото: Кадр видео

В Сети появилось видео, на котором военнослужащие вывозят мебель из школы №27 в Актобе. Это вызвало бурную реакцию пользователей, которые задались вопросом: почему военных используют для таких целей, передаёт BaigeNews.kz.

"Можно вопрос к администрации школы №27: куда в выходной день вывозят школьную мебель и зачем? И почему это делают военнослужащие?" – говорится в описании к публикации.

В комментариях многие выразили недоумение, назвав военных "бесплатной рабочей силой".

На ситуацию отреагировала администрация школы:

"Парты были временно переданы Военно-технической школе (ВТШ) на основании соответствующих документов. Операция проведена в рамках закона. Просим не беспокоиться".

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