  • 22 Ноября, 09:02
  • BAIGENEWS

Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами

Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор.

Сегодня, 08:32
АВТОР
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Al Mayadeen Сегодня, 08:32
Сегодня, 08:32
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Фото: Al Mayadeen

По данным сирийской стороны, две ракеты разорвались в окрестностях базы, а еще одна попала по ее юго-восточной части, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

О разрушениях и пострадавших информации нет.

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