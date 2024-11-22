Военную базу США в Сирии обстреляли ракетами
Три ракеты было выпущено по американской базе на газовом месторождении Конико в Дейр-эз-Зор.
Сегодня, 08:32
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Сегодня, 08:32Сегодня, 08:32
108Фото: Al Mayadeen
По данным сирийской стороны, две ракеты разорвались в окрестностях базы, а еще одна попала по ее юго-восточной части, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
О разрушениях и пострадавших информации нет.
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