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Военнослужащий спас из огня двух малышей в Акмолинской области
Двух детей семи и двух лет вынес из огня военнослужащий в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
"22 января 2023 года в 17-06 часов поступило телефонное сообщение о том, что произошел пожар в с.Сарыколь Целиноградского района в 2-х квартирном жилом доме на площади 70 кв.м", – сообщили в ДЧС Акмолинской области.
Стоит отметить, до прибытия пожарного подразделения соседом Адильханом Казыбай спасены двое несовершеннолетних детей 2015 г.р. и 2020 г.р., которые для дальнейшего осмотра были госпитализированы в Городскую больницу №2 Астаны. Состояние удовлетворительное.
Младший сержант Адильхан Казыбай служит в РГУ "Войсковая часть 01068" КНБ РК. Сейчас он находится в отпуске.
"О произошедшем пожаре я узнал от мамы, когда добрался до места происшествия, узнал что дома остались двое детей. Сразу же, не задумываясь разбив окно начал искать детей, по пути мне встречались маленькие куклы, которых я принял за детей. Затем я подошел к окну подышать свежим воздухом и продолжил поиски, оказалось, что дети спрятались в своей комнате, сперва нашел девочку, которая лежала на полу без сознания, подбежав к окну передал ее матери, после начал искать второго ребенка, оказалось что он тоже лежал в углу без сознания, взяв ребенка я выбежал на улицу. В это время огонь начал сильно разгораться, однако прибыли пожарные и начали тушить пожар", – рассказал Адильхан Казыбай.
На место проишествия были направлены восемь сотрудников личного состава и две ед.техники Департамента по ЧС. Локализованный в 19-11 пожар ликвидирован в 22-25 часов. В ходе тушения пожара произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего произошло частичное обрушение кровли. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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