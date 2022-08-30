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novoetv.kz Сегодня, 08:44
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Фото: novoetv.kz

Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде

В воинской части 52859 Министерства по чрезвычайным ситуациям, расположенной в Караганде, скончался военнослужащий контрактной службы, передает BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС.

"24-летний военнослужащий по контракту внезапно упал и перестал подавать признаки жизни. Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно Скорую помощь. Но спасти его не удалось. Предварительная причина смерти - панкреонекроз", - сообщили в ведомстве. 

Смерть контрактника прокомментировал командир воинской части Жанат Омаров.

"Елсултан никогда не жаловался на здоровье. Он ежегодно проходил медосмотр. Это у нас обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр в период с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом своего дела, в планах было продвигать его по службе - отметил Омаров.

По делу назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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#смерть #военнослужащий #мчс #Караганда
Сегодня, 08:44
217
Журналист

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