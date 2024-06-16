Военнослужащий с пистолетом устроил переполох в зоне отдыха Талдыкоргана

В социальные сети попало видео драки в зоне отдыха. Очевидцы утверждают, что в объектив попал военнослужащий, который оказался вооружён, передаёт BaigeNews.kz.

"В руках пистолет" – очевидцы сообщают о конфликте в одном из бассейнов города. Наши люди до сих пор не научились отдыхать, их не смущает, что вокруг дети", – отмечает паблик Taldykorganec.insta в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ. Кайрат Абдрахман (@taldykorganec.insta_)

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции области Жетысу.

"Сообщаем, что установлены зачинщики драки, одним из которых оказался действующий военнослужащий, расследование по данному факту ведется военно-следственным управлением", — сообщили в пресс-службе департамента.

Видео в соцсети вызвало обсуждение среди пользователей. Большинство из комментаторов высказалось за то, что необходимо запретить продажу крепкого алкоголя в зонах отдыха.