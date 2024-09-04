Военнослужащий ранен в области Жетысу
Сегодня, 20:17
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Сегодня, 20:17Сегодня, 20:17
86Фото: pxhere.com
Солдат-контрактник Сарыозекского гарнизона получил огнестрельное ранение в руку. О ЧП сообщили в пресс-службе Сухопутных войск РК, передаёт BaigeNews.kz.
"2 сентября в результате нарушения правил обращения с оружием получил сквозное огнестрельное ранение правой руки военнослужащий по контракту войсковой части 12740 Сарыозекского гарнизона. Военнослужащий госпитализирован в областную больницу в Талдыкоргане, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное", - говорится в официальном сообщении.
По факту возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
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