Военнослужащий повесился в Актау

Военнослужащий Актауского гарнизона покончил с собой в декретном отпуске, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу гарнизона Минобороны РК.

"28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 г.р. одной из воинских частей Актауского гарнизона. Военнослужащий находится около года в декретном отпуске", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта.