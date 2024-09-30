Военнослужащий повесился в Актау
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
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Военнослужащий Актауского гарнизона покончил с собой в декретном отпуске, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу гарнизона Минобороны РК.
"28 сентября текущего года в квартире по месту проживания обнаружено тело военнослужащего по контракту 1985 г.р. одной из воинских частей Актауского гарнизона. Военнослужащий находится около года в декретном отпуске", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, военнослужащий по контракту совершил суицид через повешение на почве семейно-бытового конфликта.
"Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело. Командование Сил воздушной обороны выражает соболезнование родным и близким военнослужащего", - добавили в пресс-службе Актауского гарнизона.
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