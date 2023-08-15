Военнослужащий погиб на авиабазе в Талдыкоргане
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
24Фото: Хабар 24
На авиационной базе в Талдыкоргане погиб военнослужащий из-за схода боеприпаса при подготовке к вылету боевого самолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.
"Сегодня в Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали 2 военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
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