  • 15 Августа, 17:42
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Военнослужащий погиб на авиабазе в Талдыкоргане

Сегодня, 17:34
АВТОР
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Хабар 24 Сегодня, 17:34
Сегодня, 17:34
24
Фото: Хабар 24

На авиационной базе в Талдыкоргане погиб военнослужащий из-за схода боеприпаса при подготовке к вылету боевого самолета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

"Сегодня в Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали 2 военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

 

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