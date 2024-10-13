Военнослужащий Нацгвардии совершил суицид в Шахтинске

В городе Шахтинске было найдено тело военнослужащего по контракту в/ч 6505 регионального командования (РгК) "Орталық" Национальной гвардии РК, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе РгК "Орталық" подтвердили, что контрактника нашли повешенным на ремне.

"В городе Шахтинск в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта", – сообщили сотрудники пресс-службы.

По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются.