Военнослужащий Нацгвардии совершил суицид в Шахтинске
Вчера, 23:37
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Вчера, 23:37Вчера, 23:37
157Фото: pixabay.com
В городе Шахтинске было найдено тело военнослужащего по контракту в/ч 6505 регионального командования (РгК) "Орталық" Национальной гвардии РК, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе РгК "Орталық" подтвердили, что контрактника нашли повешенным на ремне.
"В городе Шахтинск в квартире по месту проживания во внеслужебное время обнаружено тело военнослужащего по контракту. По предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта", – сообщили сотрудники пресс-службы.
По факту возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются.
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