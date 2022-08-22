Военнослужащий Нацгвардии погиб от самострела в Алматы

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Военнослужащий Национальной гвардии Казахстана скончался от самострела в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы Нацгвардии.

"22 августа около 15:15 часов при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 Алматы Сабыров Абылай Берикулы (2001 года рождения), допустил огнестрельное саморанение из закреплённого за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате полученного ранения данный военнослужащий скончался", – говорится в сообщении.

Правоохранительными органами проводятся следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.

"Главное командование и региональное командование "Оңтүстік" Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Абылая Сабырова", – отметили в пресс-службе регионального командования.

Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Ранее с официальным заявлением в связи с трагическими событиями в рядах казахстанской армии выступило Министерство обороны. В ведомстве отметили, что участившиеся случаи суицида среди военнослужащих в большинстве не связаны с прохождением воинской службой.

В министерстве подчеркнули, что уход из жизни — огромная трагедия для родных и близких того, кто решился на столь отчаянный шаг. Для командиров потеря бойца также является тяжелой утратой. Каждый случай, произошедший в Вооруженных силах, тщательно расследуется сотрудниками военной полиции и другими органами уголовного преследования. Их результаты свидетельствуют о том, что самоубийства в большинстве случаев не связаны с прохождением воинской службы. На такой поступок военнослужащих толкают в каждом отдельном случае разные жизненные обстоятельства, связанные с допризывным периодом.